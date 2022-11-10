لأول مرة جماعة الحوثي تدعوا المملكة السعودية لهذا الأمر المفاجئ

الرياض - محمد الاطلسي - دعت سلطات جماعة الحوثي غير المعترف بها، اليوم الثلاثاء، التحالف العربي إلى فتح خط مباشر من مطار صنعاء صنعاء إلى الهند.

وقالت وسائل إعلام تابعة للجماعة إن "فتح خط مباشر من صنعاء إلى الهند سيخفض الكلفة المادية للسفر بنحو 50%".

وبينت بان المسافرين عبر مطار صنعاء عمان مومباي يحتاجون يوم كامل للوصول إلى وجهتهم نظرا للترانزيت المتعدد واستخدام شركتين ناقلتين.

ونوهت بأن فتح خط صنعاء مومباي من شأنه خفض مدة السفر إلى نحو 5 ساعات فقط دون ترانزيت وتوفير قيمة التذكرة الثانية.

ولفتت إلى أن إرتفاع سعر وقود الطائرات وعدم توفر وقود في مطار صنعاء، وارتفاع التامين على الطائرات في اليمن يتسبب في ارتفاع كلف التشغيل.

وأفادت بوجود مرضى عالقون في عمان رفضت شركات طيران عالمية نقلهم بسبب عدم قدرتهم صحيا على السفر الطويل.

ويتواصل وصول ومغادرة الرحلات من و إلى مطار صنعاء الدولي ومطار الملكة علياء الدولي في عمان، بموجب تفاهمات الهدنة الأممية التي انتهت منذ الثاني من أكتوبر الماضي