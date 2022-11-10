انفصال جديد في هذه الدولة العربية والانفصاليون يصدرون البيان الأول..ماذا حدث!!

الرياض - محمد الاطلسي - أكد "المجلس الأعلى لنظارات البجا" (قبلي) في السودان، الأربعاء، عدم الاعتراف بالحكومة السودانية وتشكيل "سلطة مؤقتة" شرقي البلاد تمهيدا لإنشاء مؤسسات حكم ذاتي؛ احتجاجا على ما يعتبره تهميشا تنمويا وسياسيا للإقليم.

وفي السياق، أوضحت الأمانة السياسية للمجلس، في بيان: "نعلن أن مجلس البجا هو السلطة السيادية المعترف بها لدى شعب الإقليم والمفوضة رسميا من هذا الشعب، ونعلن أن الهيئة العليا للمجلس هي البرلمان التشريعي العرفي للإقليم".

وقال البيان: "كما نعلن عن تكوين لجنة سيادية لتقرير المصير ولجانها المتخصصة هي الحكومة الوزارية التنفيذية المؤقتة للإقليم".

وتابع: "نعلن عدم الاعتراف بحكومة الخرطوم ولا بأي سلطة أو مؤسسة أو إدارة مركزية أخرى تضع يدها على مواردنا وثرواتنا وحرياتنا الطبيعية قبل التوصل إلى اتفاق بين سلطة الإقليم وحكومة السودان".

كما أكد البيان على "حق سلطة الإقليم المؤقتة في إقامة مؤسسات حكم ذاتي متعددة للحكم والإدارة وتصريف الأمور وبناء قوات عسكرية نظامية للدفاع عن الشعب والحقوق والقيام بالدور الأمني والشرطي بالإقليم".