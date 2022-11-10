الساعات الحاسمة..بعد وصول قوة كبيرة للتحالف إلى مأرب.. الحوثيون يدفعون بتعزيزات كبيرة إلى المحافظة ذاتها(تفاصيل)

الرياض - محمد الاطلسي - قالت مصادر مطلعة إن قوات عسكرية كبيرة تابعة للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، وصلت يوم أمس إلى محافظة مأرب.

وأوضحت المصادر أن القوة التي تتألف من آليات عسكرية وأفراد شوهدت وهي تمر عبر شبوة قادمة من مدينة عدن إلى محافظة مأرب.

في سياق متصل، دفعت جماعة الحوثي بتعزيزات عسكرية إلى محافظة مأرب.

وذكرت مصادر مطلعة أن تعزيزات وحشود كبيرة شملت مدرعات ودبابات عسكرية للحوثيين رصدت وهي في مجزر والجحف وبير المرازيق بالجوف متجهة الى جبهات مأرب.

ولفتت المصادر إلى أن القوة الحوثية اتجهت إلى الكسارة والمشجح ورغوان والجدافر في مأرب.

وتأتي هذه الحشود بعد مرور أكثر من شهر على انتهاء الهدنة الأممية في اليمن دون التوصل إلى اتفاق على تمديدها.