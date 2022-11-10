الدفاع المدني السعودي يوجه تحذير هام للمواطنين والمقيمين في هذه المناطق بتوخي الحذر خلال الساعات القادمة

الرياض - محمد الاطلسي - طالبت المديرية العامة للدفاع المدني في المملكة العربية السعودية الجميع بتوخِّي الحيطة والحذر من احتمالية فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم الخميس حتى الاثنين المقبل.

وأوضحت المديرية أنه ستتأثر مناطق حائل والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية ومنطقة الحدود الشمالية وأجزاء من مكة المكرمة بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول، كما ستتأثر مناطق تبوك والجوف وأجزاء من مكة المكرمة بأمطار متوسطة في مجملها، كما لا يستبعد أن تتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة خلال الفترة نفسها على أجزاء من مناطق تبوك والرياض والقصيم وعسير وجازان والباحة.

كما أهابت المديرية العامة للدفاع المدني بتوخِّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظاً على سلامتهم.