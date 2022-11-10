ابنة اللواء الجرادي تكشف معلومات خطيرة حول عملية اغتيال أبيها.. منذ خروجه من المنزل إلى أن قُتل..تفاصيل هامة

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت ابن اللواء الجرادي الذي اغتيل يوم الثلاثاء في محافظة مأرب، شرقي اليمن، معلومات جديدة حول مقتله.

وقالت ابنته، وفق ما تداولت كلامها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي: تم التواصل مع الوالد باتصال هاتفي بأن هناك اجتماع ولابد أن يحضر.

وأضافت: ذهب مع مرافقيه، حتى وصل أبعد من مكان الاغتيال، وتم الاتصال به بأن الاجتماع تأجل.

وتابعت: رجع والدي فتم التقطع له في الطريق بين مدينة مأرب والوادي، وقاموا بقتلة وقتل المرافق، ورموا بجثثهم للوادي.

يشار إلى أن مسلحين مجهولين اغتالوا الجرادي مع مرافقه واستلوا على سيارتهما ولاذوا بالفرار.