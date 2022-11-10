مصادر خاصة تؤكد أن عيدروس الزبيدي سيعود مع العليمي إلى عدن بعد قيامة بهذا الأمر

الرياض - محمد الاطلسي - قالت مصادر مطلعة إن عيدروس الزبيدي سيعود مع الرئيس رشاد العليمي إلى مدين عدن هذه المرة.

وأضافت المصادر أن زيارة العليمي للرياض اليوم، بعد أيام قضاها في مصر، تأتي لمناقشة الخلافات داخل مجلس القيادة وما تم حتى الآن.

وذكرت المصادر أن عيدروس تعهد للجانب السعودي بعد وضع أية عراقيل أمام عمل مجلس القيادة الرئاسي في مدين عدن.

وكانت السعودية استدعت الزبيدي بعد شكوى من مجلس القيادة حول عرقلة عمل المجلس في عدن.

وأكدت المصادر أن تبديل قوات الانتقالي المسئولة عن حراسة قصر معاشيق، بقوات تابعة للتحالف، وأيضا إرسال قوات جديدة للمشاركة في تأمين مدينة عدن يأتي في هذا السياق.

من ناحية أخرى، أوضحت المصادر، أن الزبيدي تعهد أيضا بإيقاف تحركاته في محافظتي حضرموت والمهرة، كشرط للسماح بعودته إلى عدن.