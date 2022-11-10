لاول مرة المبعوث الأممي يبدأ وساطة غربية مع الحوثيين بشأن هذا الأمر الهام !

الرياض - محمد الاطلسي - بدأ المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جرودنبرغ، الأربعاء، طرق وساطةً غربيةً مع الحوثيين بخصوص تمديد الهدنة ودفع مرتّبات الموظفين.

يأتي ذلك بعد اعلان فشله في جولته الاخيرة لتمديد الهدنة.

والتقى المبعوث الأممي في وقت سابق بالسفير الهولندي لدى اليمن بيتر ديريك هوف.

و اشار جرودنبرغ على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه ناقش مع هوف تظافر الجهود الجماعية لدفع عملية السلام في اليمن.

وهوف واحد من السفراء الاجانب الذين يحتفظون بعلاقات طيبة مع الحوثيين أهلته لزيارتها عدة مرات.

وجاء لقاء المبعوث الأممي الذي قال إنه اثنى على دعم السفير للسلام عقب يوم فقط على اعلانه انتهاء جولته في السعودية دون تحقيق اي نتائج على طريق تمديد الهدنة التي انتهت مطلع الشهر وسط مخاوف من عودة التصعيد العسكري.

وتقول مصادر مطلعة إن المبعوث الأممي استعان بسفير هولندا كوسيط الى الحوثيين بعد وصولع إلى طريق مسدود في اليمن مجددا.

وافشلت جماعة الحوثي تمديد الهدنة الأممية التي انقضت مطلع أكتوبر الماضي بسبب وضعها شروط جديدة تعجيزية.