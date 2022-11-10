تنسيق عسكري في الجبهات.. تصريح هام من طارق صالح حول المعركة الكبرى في هذه المحافظة

الرياض - محمد الاطلسي - حث قائد المقاومة الوطنية العميد طارق صالح، على إدارة الخلافات بين شركاء المعركة ضد الحوثيين بعقلانية.

ونشر طارق صالح صورة من اجتماع له اليوم الأربعاء، 09/تشرين الثاني/2022، في محافظة تعز، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وعلق عليها بالقول: بتشكيل مجلس القيادة بدأنا مرحلة جديدة، شعارها التعاون بين فرقاء معركة التحرير، التنسيق العسكري في الجبهات، والانفتاح السياسي بين الاطراف، وادارة الاختلافات بعقلانية.

وأضاف طارق صالح: أملنا أن تتصدر تعز هذه المرحلة التي نتجاوز بها الصراعات والانقسامات ونغلب مصلحة المعركة الكبرى ضد ذراع ايران.

وكان طارق صالح قد نفى، في وقت سابق، ما تم تداوله حول تسلم قواته (المقاومة الوطنية) لأمن مدينة عدن بدلا من القوات التابعة للمجلس الجنوبي.