فور استهداف جماعته لمدينة مارب .. المشاط يعلن عن انهيار كل جهود تمديد الهدنة والعودة للحرب

الرياض - محمد الاطلسي - أعلن رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة الحوثي، مهدي المشاط، يوم الإثنين، فشل جهود تمديد الهدنة، وأعلن الحرب ضمنيا، بالتزامن مع استهداف جماعته لمدينة مارب بصواريخ بالستية.

واتهم المشاط المبعوث الأمريكي تيم ليندركينغ بإفشال الهدنة.

وقال إن مشاورات الهدنة كانت وصلت إلى مستوى تفاهم جيد إلى أن وصل المبعوث الأمريكي إلى المنطقة وأفشل الجهود؛ حد زعمه.

وأدعى بان وضع الهدنة اليوم هو كالقنبلة الموقوتة، لسنا في هدنة ولسنا في حرب؛ حد تعبيره.

وزعم بأن حالة اللا سلم واللا حرب هي نتيجة للمستجدات الأخيرة.

وكان المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، قال إن هناك مناقشات جادة جارية للبحث في سبل إنهاء الحرب وتحقيق السلام في اليمن.

وحث جماعة الحوثي على "اختيار طريق السلام والاستجابة لدعوات المجتمع الدولي والانخراط في الجهود الرامية إلى تمديد وتجديد الهدنة".

ولفت الى أن الهدنة تمثل أفضل فرصة أتيحت لليمن من أجل تحقيق السلام منذ بدء الحرب.