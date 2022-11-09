بعد اختفائة .. الكشف عن لقاء حار جمع بين الرئيس اليمني رشاد العليمي مع ولي العهد السعودي ..تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت مصدر عن لقاء حار جمع بين رئيس مجلس القيادة اليمني الدكتور رشاد العليمي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ولدى وصوله مقر قمة

المناخ التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية .

و في كلمة القاها الرئيس العليمي أمام قمة المناخ, دعا قادة العالم إلى دعم الجهود الرامية الى استعادة مؤسسات الدولة الوطنية العضو في الامم المتحدة، والحد من نتائج الممارسات التدميرية التي تنتهجها

مليشيات الحوثي الإرهابية.

و دعا الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي ، المجتمع الدولي الى تبني آلية سريعة لإنهاء معاناة الشعب اليمني، وبناء مدنه المدمرة، وحماية تنوعه الحيوي وموارده البيئية، واستعادة وهج ثقافته المفعمة بالحياة.

وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في كلمته امام قمة المناخ "ان الحضارة الانسانية مدينة لليمن بأشياء كثيرة باعتباره حلقة هامة من حلقات التراث البيئي العالمي، لذلك فقد آن الآوان للاستجابة الى نداءات الامهات والاباء اليمنيين الذين يتوقون رؤية ابنائهم يمضون دون خوف نحو مستقبل حافل بالأمل، والحيلولة دون تدمير