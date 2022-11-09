السعودية تصعق المقيمين وتعلن رسميا وقف تجديد تأشيرات الزيارة للأفراد والعائلات..تفاصيل أكثر

الرياض - محمد الاطلسي - اعلنت السلطات السعودية ان تمديد تأشيرة الزيارة لن يتم تمديها او تجديدها ، وسيتم النظر في المدة المسموح بها وهي 3 أشهر فقط . هذا ما تم الاعلان عنه من قبل مجلس الوزراء السعودي الذي اصدر خلال جلسته الأخيرة التي ترأسها الملك سلمان قرار بهذا الشأن يتعلق بتعديل مدة الاقامة أهمها تعديل مدة الإقامة وتعديل جدول هيكل التأشيرات.

واوضحت وكالة الانباء السعودية نقلا عن وزير الاعلام السعودي ان مجلس الوزراء اعلن رسميا تعديل مدة الإقامة في حالة الدخول لمرة واحدة لكافة أغراض تأشيرة الزيارة، لتكون (3) أشهر، وتعديل جدول هيكل التأشيرات لتكون صلاحية تأشيرة المرور للزيارة (3) أشهر ومدة الإقامة (96) ساعة، وبدون رسم.