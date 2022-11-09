ما الذي حدث ..تظاهرات حاشدة ومفاجأة في العاصمة صنعاء ضد جماعة الحوثي

الرياض - محمد الاطلسي - نظمت قبائل الحيمة في صنعاء، أمس، تظاهرة حاشدة أمام مبنى إدارة أمن صنعاء ، احتجاجا على تلاعب عصابة الحوثي الإرهابية في قضية مقتل رجل مرور من أبناء القبائل على يد مسلح حوثي قبل عدة أشهر.

واتهمت القبائل عصابة الحوثي بالتلاعب في قضية مقتل رجل المرور "أحمد نشوان" الذي قتله قيادي حوثي قبل عام في صنعاء، يدعى “فيصل عبدالله كزمة”.

وطالبوا بسرعة القصاص من الجاني متهمين عصابة الحوثي بالتواطؤ مع القاتل والسعي لتهريبه.

وأكدت مصادر مطلعة للمنتصف نت أنه شارك في التظاهرة إلى جانب رجال القبائل عدد من عناصر المرور (من زملاء نشوان).

يذكر أنه سبق وصدر حكم إعدام قبل بضعة اشهر بحق القاتل، إلا ان القيادي الحوثي أبو علي الحاكم يسعى إلى خوض وساطة قبلية لغرض التنازل عن الحكم مقابل شراء دم الضحية بالمال.