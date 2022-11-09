من هو القيادي الحوثي البارز الذي أعلن وقوف جماعته إلى جانب المجلس الانتقالي ضد مجلس القيادة..تفاصيل مفاجئة

الرياض - محمد الاطلسي - أعلن قيادي حوثي، بشكل ضمني، وقوفهم إلى جانب المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة عيدروس الزبيدي.

وقال القيادي، محمد البخيتي، المعين من قبل الجماعة محافظا لذمار، عبر حسابه على موقع تويتر: لن تتمكن السعودية من كسر ارادة المجلس الانتقالي وتمكين المخبر رشاد العليمي من السلطة رغم ما تملكه من قوة.

وأضاف البخيتي أن ذلك لن يحدث طالما و "أن انصار الله" موجودين وفاتحين باب العودة إلى صف الوطن أمام كل المكونات التي تورطت في الوقوف في صف التحالف. على حد وصفه.

يشار إلى أن عيدروس الزبيدي لم يتمكن من العودة إلى مدينة عدن، على إثر خلافات مع مجلس القيادة الرئاسي الذي تقول المعلومات أن رئيسه العليمي قدم شكوى ضد الانتقالي بسبب عرقلة عمل مجلسه خلال الفترة الماضية.