مصادر تكشف عن عودة عيدروس الزبيدي إلى عدن فور تنفيذ هذة الشروط المفاجأة

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت مصادر خاصة عن شرط جديد وضع أمام عيدروس الزبيدي للموافقة على عودته إلى مدينة عدن.

وذكرت المصادر أن الشرط الجديد تمثل في عدم إظهار أو ممارسة ما يعزز فكرة الانفصال.

وأوضحت المصادر أن الشرط تضمن عدم رفع أعلام تشطيرية، وأيضا الحديث عن دولة الجنوب، خصوصا في هذه المرحلة.

وأكدت المصادر أن عيدروس الزبيدي رفض هذا الشرط، وأكد أن مشروعه قائم على النقيض منه، وأن أبناء الجنوب قاطبة يؤيدونه في ذلك، على حد تعبيره.

وتابعت المصادر أن الوضع متوتر إلى حد كبير، وأن عودة الزبيدي إلى عدن قد تتأخر كثيرا، على حد وصفها.

ختمت المصادر أن تصلب عيدروس في هذا الجانب، قد يلحقه بمصير هاني بن بريك، الذي منع من ممارسة أي نشاط سياسي أو غيره.