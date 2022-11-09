اليمن : اجتماع خاص للرئيس العليمي مع هؤلاء والنتائج مفاجئة!!

الرياض - محمد الاطلسي - استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمس الثلاثاء، المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة لخدمات المشاريع، جينس وندل، وذلك على هامش اعمال قمة المناخ السابعة والعشرين التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية.

وتطرق اللقاء الى مجالات التعاون المشترك مع البرنامج الاممي، والتدخلات المطلوبة لتعزيز الاصلاحات الخدمية في كافة المجالات خصوصا في قطاعات المياه والصرف الصحي، والتعليم والصحة اضافة الى مشاريع البرنامج المقدمة في مجال الاشغال العامة والطرق.

واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اهمية توسيع ومضاعفة الدعم الاممي في قطاع الخدمات الاساسية للتخفيف من وطأة الحرب التي تشنها المليشيات الحوثية الارهابية للعام التاسع، وما سببته من دمار هائل في مختلف القطاعات الحيوية.

كما اكد التزام المجلس والحكومة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتنفيذ المشاريع الاممية المدعومة من المجتمع الدولي، والدفع بها الى افاق اوسع للتخفيف من معاناة المواطنين في جميع انحاء الوطن.

في اللقاء اكد المدير التنفيذي لمكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع، انفتاح البرنامج على كافة المقترحات المقدمة من الحكومة اليمنية ليشمل ذلك البنى التحتية والطاقة المتجددة التي من شأنها المساهمة في الحد من تداعيات الحرب الراهنة وكلفتها الانسانية.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ووزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، كما حضرها عن الجانب الاممي مساعدة المدير التنفيذي مها البنا.