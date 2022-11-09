اتفرج اول صورة للاثيوبي الذي اقتحم منزل وقام بقتل امراتين بشبوة لهذا السبب الصادم!!

الرياض - محمد الاطلسي -

�قتحم اثيوبي منزل بمدينة مرخة بشبوة عند الساعة الواحدة صباح اليوم الاربعاء وقال مصدر لكريتر سكاي؛ :ان راعي غنم اثيوبي هاجم أسرة يعمل عندها فجر اليوم في مرخه بشبوة. واضاف:وأسفر الاعتداء عن مقتل امرأتين وعدد من الجرحى وبعد مطاردة القي القبض عليه من قبل أبناء المنطقة وسبب الجريمة حسب الأهالي المجرم كان يتعاطى المخدرات.. وفي رواية اخرى فان الاثيوبي ترك العمل مع الاسرة قبل يومين بسبب خلاف قبل ان يعود منتقما ويقدم على قتل امراتين واصابة رب الاسرة محمد مبارك لكمح وبعد تتبع لاثاره تمكنوا من القبض عليه.