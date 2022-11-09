دولة خليجية عظمى تزف بشارة سارة لأهل اليمن ..تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - أكد بيان أمريكي عماني مشترك، الاربعاء، أن الحل السياسي هو الحل الأنسب لإنهاء الصراع، مشدداً على عدم وجود حل عسكري للصراع المستمر منذ ثمانية أعوام.

وشدد البيان الذي صدر عقب مباحثات بين وزير الخارجية الامريكي، أنتوني بلينكن، ونظيره العماني بدر البوسعيدي، عقدت في واشنطن، وذلك حسب ما أوردته وزارة الخارجية العمانية.

كما أكد الجانبان على أن "الحل السياسي هو الحل الذي يمكن أن يعالج الأزمة الإنسانية الأليمة في اليمن وتحقيق مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا".

وشدد الجانبان في بيانهما "على دعمهما لوحدة أراضي اليمن وسيادته واستقلاله".

كما دعا البيان إلى "تمديد شامل للهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة وإطلاق أعمال عملية سياسية شاملة تسمح لجميع اليمنيين بتقرير مستقبل بلادهم، حيث سيوفر تمديد الهدنة إغاثة فورية للشعب اليمني من خلال الإفراج عن مدفوعات الرواتب وغيرها من الإجراءات".

حسب البيان فإن وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، شكر سلطنة عمان على الدور الهام الذي لعبته في تأمين تحقيق الهدنة على مدى الأشهر الماضية.

وأعرب بلينكن عن أمله في أن تتوصل الأطراف اليمنية، بدعم من سلطنة عمان والإجماع العام في المنطقة وخارجها إلى اتفاق بشأن التوصل لهدنة شاملة، بما يساهم في تسريع اعادة المسار إلى طريق السلام.