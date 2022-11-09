الانتقالي يكشف عن هذا الامر المفاجئ عقب توتر الوضع مع معين عبدالملك وسلطان العرادة ..!

الرياض - محمد الاطلسي - وجه ناصر الخبجي عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس وفد المفاوضات بالمجلس، انتقادات لاذعة ضد من أسماهم "المعرقلين والمعطلين" لتنفيذ بنود اتفاق الرياض، موجها أصابع الاتهام لرئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك ومن وصفه بالطرف الإخواني في مجلس الرئاسة.

وقال الخبجي في مقابلة تلفزيونية بثتها قناة عدن المستقلة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، إن "رئيس الوزراء معين عبدالملك يعتبر المعرقل الأساسي لتنفيذ اتفاق الرياض، ووقف حجر عثرة أمام الكثير من بنوده السياسية والاقتصادية وحتى العسكرية والأمنية".

واتهم الخبجي رئيس الوزراء باحتكار إدارة الملف الاقتصادي وحصر إدارة التمويلات الدولية والإيرادات في دوائر معينة تابعة لمجلس الوزراء، مشيرا إلى أن العديد من الوزراء يشكون سحب الكثير من صلاحياتهم من قبل معين عبدالملك.

كما اتهم رئيس الوزراء بالوقوف ضد تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، لافتا إلى أن هيكلة وتفعيل هذا الجهاز سيصلحان العمل وسيكشفان "الفساد" الذي يمارسه رئيس الحكومة، على حد قوله.

الخبجي في تصريحاته التي تعد الأولى من نوعها، إلى أن عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان العرادة، يرفض تسليم محافظة مأرب أسوة بمحافظ حضرموت الذي سلم المحافظة ومنصبه في المنطقة العسكرية الثانية عقب تعيينه في مجلس الرئاسة، مضيفا أن العرادة يرفض حتى الآن توريد إيرادات مأرب إلى البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن.

وحول مجلس القيادة الرئاسي المشكل في أبريل / نيسان 2022، رأى الخبجي أن المجلس لم يقم بواجباته وأولويات عمله والأهداف التي من أجلها تم تشكيله، ومنها توحيد جبهة الشرعية وإخراج القوات العسكرية من وادي حضرموت والمهرة إلى مقدمة الجبهات ضد الحوثيين، مشيرا إلى أن المجلس بحاجة إلى إعادة هيكلة وتقليص عدد أعضائه.