اليمن : العيسي يصدر قرارات مفاجئة بشأن العاصمة عدن

الرياض - محمد الاطلسي - اعاد رئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم الشيخ احمد العيسي لعدن مكانتها الرياضية عقب معاناتها لعقود من الاهمال والحرمان.

واتخذ الرئيس العيسي قرارا بان تكون مدينة عدن موقع انطلاق المنتخبات الوطنية نحن المشاركات الخارجية واخرها المنتخب الوطني الاول الذي يعسكر في عدن حاليا.

عدن تستضيف المنتخبات الوطنية لاول مرة. منذ ٢٠١٦م باتت عدن تستضيف المنتخبات الوطنية على اراضيها من خلال المعسكرات الداخلية قبل المعسكرات الخارجية والمشاركات بالبطولات القارية وهذه لم تكن موجودة من قبل خلال العقود الماضية فالبرغم من وجود امكانيات افضل بعدد من المحافظات اليمنية واكثر امنا الا ان رئيس الاتحاد قرر بان تكون عدن موقع الانطلاق للمنتخب الوطني الاول نحو المشاركة بكاس الخليج القادمة والمقررة بمدينة البصرة العراقية.

عدن رغم المضايقات والاستفزازات اختار الاتحاد اليمني اقامة معسكر المنتخب الاول بعدن لاعادة مكانتها الطبيعية رغم الاستفزازات والمضايقات التي تتعرض له البعثة والتي كان اخرها يوم امس من قبل قوة امنية اقدمت على اغلاق ملعب الحبيشي بوجه المنتخب وقبلها تعرض باص المنتخب للمضايقة من قبل نقطة امنية.

كان على الجهات المتحكمة بعدن ان تضع يدها بيد الشيخ العيسي خدمة للوطن وبدلا من ذلك سعت لافشال المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني والذي يقام حاليا في عدن الا ان مساعيها فشلت واصطدمت بصخرة كبيرة هي الشيخ العيسي والاتحاد اليمني لكرة القدم.