جماعة الحوثي تعلن عن لسلة هجمات جوية على مواقعها خلال الساعات الماضية .. تفاصيل جديدة

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من إيران، في وقت متأخر من مساء الإثنين، عن تعرض مواقعها لسلة هجمات جوية، خلال الساعات الماضية.

ويأتي ذلك بعد ساعات من اطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية، عدة صواريخ باليسية على مدينة مأرب، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى بينهم أطفال من المدنيين.

وفي بيان عسكري اطلع عليه “المشهد اليمني”، اتهمت المليشيات الحوثية، تحالف دعم الشرعية بشن هجمات جوية بالطيران التجسسي على مواقع للمليشيات في محافظة الحديدة.

وزعمت المليشيات الارهابية، ان قوات التحالف والقوات الحكومية، ارتكبت61 خرقا للهدنة خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها هجمات جوية وقصف مدفعي وبالأعيرة النارية على مواقع للمليشيات.

وبشكل يومي تبرر مليشيا الحوثي الارهابية استهدافها المتواصل للمدنيين في مختلف المناطق، عبر اتهامها لقوات التحالف والقوات الحكومية بخرق الهدنة.

وتتبادل القوات الحكومية ومليشيا الحوثي الانقلابية، الاتهامات بشأن خرق الهدنة الانسانية والعسكرية التي أعلنت عنها الأمم المتحدة مطلع أبريل، وانتهت في الثاني من أكتوبر الماضي بعد رفض المليشيات تمديدها.