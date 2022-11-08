بشرى سارة لجميع المقيمين في السعودية .. الهيئة العامة للجوازات تعلن رسوم الإقامة الدائمة في المملكة وشروطها

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت الهيئة العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية عن رسوم الإقامة الدائمة في المملكة لعام 2023-1444، حيث أنه من المعروف أن المملكة من أكثر الدول التي يذهب إليها العديد من الأشخاص في مختلف أنحاء العالم، للقيام بأداء مناسك الحج والعمرة أو غيره

رسوم الإقامة الدائمة في السعودية

يريد العديد من الأشخاص معرفة رسوم الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية واليوم سنعرضها لكم على النحو التالي:

قيمة رسوم الإقامة الدائمة لأي شخص تكون 100 ألف ريال.

ويمكن دفع المبلغ مرة واحد أو على فترات.

يجب دفع 800 ألف ريال سعودي حتى يتاح لك الإقامة الدائمة والغير محدودة في المملكة العربية السعودية.

كما يمكنك اختيار المدة التي ترغب في الإقامة بها داخل المملكة العربية السعودية.

شروط الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية

هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في جميع الراغبين بالإقامة الدائمة بالمملكة السعودية وسنذكرها لكم كالتالي:

يشترط أن يكون جواز السفر ساري.

لابد أن يبلغ عمر الشخص الذي يريد الإقامة تقريبا 21 عام أو أكثر من ذلك.

لابد أن يكون التقرير الصحي الخاص بالشخص الذي يريد الإقامة خالي من أي أمراض مزمنة أو معدية.

يجب أن يكون الشخص الذي يريد الإقامة بالمملكة العربية السعودية متاح لديه عمل ثابت ودائم في السعودية.

مميزات الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية

هناك العديد من المميزات الهامة للإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية وسنذكرها لكم على النحو التالي:

أن يتواجد الشخص دائما داخل المملكة العربية السعودية.

يمكن تقديم تصريح يفيد بأنه يريد الإقامة مع أهله.

كما يمكن للشخص المقيم أن يذهب إلى أي مكان ويعود في أي وقت إلى السعودية.

يمكن للشخص المقيم في المملكة العربية السعودية فتح مشاريع خاصة به في أي وقت داخل المملكة السعودية.

يمكن أن تأتي جميع الأسرة إلى الشخص الذي يتواجد في المملكة السعودية

يمكن للشخص المقيم أن يقدم تصريح لوزارة الخارجية بأنه يريد أن يتواجد أهله معه في السعودية بشكل دائم