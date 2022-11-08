توضيح هام للجوازات السعودية بشان إعفاء المقيمين من رسوم الإقامة 1444؟

الرياض - محمد الاطلسي - إن كل المقيمين في السعودية ملزمون بدفع الرسوم نظير إقامتهم في أراضي المملكة العربية السعودية، سواء الذين قدموا إليها من أجل العمل أو السياحة، وقد تم تداول سؤال في الفترة الأخيرة بخصوص إعفاء المقيمين من الرسوم 1444، ولكن لا بد من الإشارة إلى أنه هناك فئات محددة فقط يتم إعفاؤها من دفع هذه الرسوم، وقد كشفت عنها الجوازات السعودية وهيالجهة المسؤولة عن شؤون المقيمين في المملكة، وسنتحدث عن تفاصيل هذا الموضوع من خلال هذا المقال.

هل تم إعفاء المقيمين من رسوم الإقامة 1444

في ظل انتشار فايروس كورونا في الفترة الماضية في السعودية، أعلنت المملكة العربية السعودية عن إعفاء المقيمين من رسوم الإقامة لمدة ثلاثة أشهر كاملة، والسعودية هي من ضمن البلدان التي قامت بفرض الحظر، كما نوهت إلى أنه في إمكان أصحاب العمل استرجاع رسوم تأشيرة العمل للعمال الذين يعملون لديهم، ولم يتم تفعيلها بسبب فرض الحظر في ذلك الحين.

بالإضافة إلى ما سبق، في الوقت الحالي لم تعلن الجوزات عن إعفاء المقيمين من الرسوم ما عدا بعض الفئات، كما عينت الرسوم المحددة لكل من الوافدين والمقيمين في السعودية التي يجب عليهم دفعها، وإن لم يدفعوها سيكونون ملزمين بدفع غرامة مالية إن تأخروا في تسديد الرسوم، وتبدأ قيمة الغرامة من 500 ريال سعودي حتى ألف ريال، كما يتم ترجيلهم نهائيا من السعودية وهذه هي أقصى العقوبات التي تطبق عليهم.

أعلنت الجوازات السعودية عن الفئات والجنسيات غير الملزمة بدفع رسوم الإقامة في السعودية، والتي تعادل 400 ريال، وتتمثل فيما يلي:

أبناء الزوجة السعودية المتزوجة من رجل غير سعودي

كل المولودين في السعودية من أبناء المقيمين

من لديه تأشيرة دراسة في المملكة لستة أشهر

أيضا زوج الوافد التي دليها جنسية سعودية، وكل من يعملون في المؤسسات الصغيرة

بالنسبة للجنسيات المعفاة من دفع رسوم الإقامة هم الفلسطينيون ومن لديهم الجنسية التركمستانية أيضا مع مواطني اتحاد مينمار