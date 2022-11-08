حكومة صنعاء تصدم الجميع وتصدر هذا القرار الصارم ..نص القرار

الرياض - محمد الاطلسي - اصدر رئيس مايسمى ب"المجلس السياسي الأعلى" قرارا قضى باعتماد وإصدار وثيقة المدونة العامة للسلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل في وحدات الخدمة العامة.

واشتمل القرار على سبع مواد كما يلي: مادة (1) تعتمد وتصدر وثيقة المدونة العامة للسلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل في وحدات الخدمة العامة المرفقة بهذا القرار, ويعمل بها في كافة وحدات الخدمة العامة.

مادة (2) تعد وزارة الخدمة المدنية والتأمينات نماذج التقييم لمستوى تطبيق أحكام المدونة ويصدر بتلك النماذج قرار من الوزير.

مادة (3) تلتزم كافة وحدات الخدمة العامة بإدراج المدونة ضمن خططها للعام 1444ه وتخضع للتقييم

ضمن تقييم الخطة العامة للدولة.