صدمة ..دولة عربية تمنع دخول اليمنيين الى أراضيها الا بتنفيذ هذا الشرط الغير مسبق

الرياض - محمد الاطلسي - انضمت دولة عربية الى قائمة الدول التي تمنع دخل حاملي الجنسية اليمنية الى أراضيها الا وفق شروط مشددة، حيث أقرت الحكومة الأردنية منع دخول اليمنيين لغير العلاج، بدون موافقة أمنية مسبقة.

هذا ما اكده بلاغ منشور على صفحة شركة طيران اليمنية في (الفيسبوك) والذي قال إن “المسافر إلى الأردن لغير العلاج سواء للسياحة أو العمل أو لأي غرض آخر، يحتاج المسافر إلى موافقة أمنية مسبقة (فيزا)”.

وأوضح البلاغ، أن هذا الإجراء يشمل الجميع، بمن فيهم الذين تجاوزت أعمارهم 50 عاما، أو أقل من 15 سنة، وكذلك النساء بجميع الفئات العمرية.

وأضاف: في حال كان السفر لغير العلاج، فإن “جميع أفراد الأسرة المرافقين أيضا بحاجة إلى موافقة أمنية مسبقة”.

وبحسب البلاغ، فإن السلطات الأردنية فرضت منع دخول جميع الفئات العمرية بين 15 و 50 سنة، إلى الأردن، إلا بعد الحصول على موافقة أمنية مسبقة، بغض النظر عن سبب السفر حتى وإن كان لغرض العلاج.

وسمحت الأردن، وفقا للبلاغ، للفئات ما دون 15 سنة وما فوق 50 سنة وكذلك النساء، بالدخول بدون الموافقة المسبقة إذا كان بغرض العلاج، بشرط وجود تقارير وفحوصات تثبت صحة ذلك للمريض فقط، دون المرافقين من الأقارب من الدرجة الأولى أو الثانية.

قال: إنه في حال “تبين للسلطات الأمنية الأردنية غير ذلك سيتم إعادة الكل على نفس الرحلة”، من الأردن.

كما نبه البلاغ، من أن الموافقة الأمنية المسبقة، لا تعني السماح للمسافر بدخول الأراضي الأردنية، حيث سيخضع للفحص الأمني عند الوصول إلى مطار عمّان.

ونوه، إلى أن الحصول على الموافقة الأمنية يتم عبر الدخول إلى منصة الأردن الإلكترونية، ولن تصدر تذاكر الرحلة للمسافرين إلا بعد التسجيل بالمنصة والحصول على الموافقة برمز (QR).

كما شدد، على أنه سيتم إعادة أي مسافر من مطار عدن أو صنعاء لا يمتلك الموافقة الأمنية المسبقة، مشيرا إلى إعفاء أصحاب الترانزيت من التسجيل والحصول على ذلك.