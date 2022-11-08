مقرب من الفريق الركن علي محسن الأحمر يفتح النار على معين عبد الملك وحكومته ويكشف عن هذا الأمر الذي فاجئ الجميع!!

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت مقرب من الفريق الركن علي محسن الأحمر عن فساد جديد مهول في حكومة رئيس الوزراء الحالي معين عبدالملك.

وكتب رئيس تحرير صحيفتي أخبار اليوم والشموع، سيف الحاضري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الإثنين، 07/تشرين الثاني/2022: صرف سيارة مدرعة وأخرى برادو لكل وزير في حكومة الدكتور معين

وأوضح الحاضري: القيمة:

المدرع 115 ألف دولار

البرادو 40 ألف دولار

182 مليون ريال * 25 وزيرا = 4 مليار ونصف المليار.

وتابع: مش مهم الجرحى ولا مرتبات الجيش ولا أسر الشهداء ولا النازحين في المخيمات. المهم سلامة معالي الوزراء. ودولته كم معه سيارات.