جماعة الحوثيين تغلق أحد أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء لسبب صدم الجميع !!

الرياض - محمد الاطلسي - أكدت وزارة الصحة العامة والسكان التابعة لحكومة الحوثي (غير المعترف بها دوليا) إغلاق أحد المستشفيات الخاصة بأمانة العاصمة، نتيجة لارتكابه العديد من الأخطاء الطبية.

وفي السياق، نقلت وكالة سبأ التابعة للحوثيين عن مصدر مسؤول بوزارة الصحة قوله إنه تم إغلاق مستشفى يوني ماكس بالأمانة بناء على البلاغات بشأن خروج إدارته عن القيم الأخلاقية لمهنة الطب إلى الأسلوب التجاري المحض في التعامل مع ذوي جثامين المتوفين.

ولفت إلى أن القرارات جاءت بناء على تقرير اللجنة الفنية المشكلة من الوزارة والمكونة من وكيلي قطاعي الوزارة لشئون السكان والطب العلاجي ومدير عام مكتب الصحة بأمانة العاصمة، بشأن احتجاز المستشفى جثامين المتوفين على خلفية مطالبات مالية، متجاوزا بذلك معايير الكرامة الإنسانية الواجب اتباعها وأخلاقيات مهنة الطب التي تعلو على أي اعتبار.

وتابع أن الوزارة أحالت إدارة المستشفى إلى المجلس التأديبي بشكل فوري، وملفات جثامين المتوفين إلى المجلس الطبي للتحقيق عن كل حالة، وتم إغلاق المستشفى حتى استكمال إجراءات التحقيقات بعد إحالة القضية إلى مكتب النائب العام.

كما أكد المصدر على وجوب إعلاء قيم وأخلاق مهنة الطب من قبل المؤسسات الطبية العامة والخاصة، وأن تسهم بفعالية في تعزيز حالة الصمود الوطني وتجاوز تبعات الحصار القاسي على الشعب اليمني.