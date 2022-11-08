تسريب صورة شيرين عبد الوهاب وهي مقيدة أبكت قلوب الملايين ( صورة)

الرياض - محمد الاطلسي - نشرت صفحات العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة قيل أنها للفنانة شيرين عبد الوهاب من داخل المستشفى المحجوزة فيه، ما أثار فزع المتابعين وأحداثت ضجة عبر السوشيال ميديا .

وزعم نشطاء مواقع التواصل أن شيرين تظهر ويديها ورجليها مقيدتين وهما تحت اللحاف، خاصة بعد أن ذكرت أنباء تفيد بإعتداء شقيق الفنانة عليها وحجزها في أحد المستشفيات.

سربت بعض الحسابات المهتمة باخبار الفنانين التقرير الطبي المبدئي الخاص بالطبيب المتابع لحالة الفنانة شيرين عبد الوهاب.

كشف أنها تعاني من حالة هياج عصبي، واضطراب نفسي حاد، بعد تعرضها للضرب على يد شقيقها، الذي أجبرها على دخول المستشفى دون إرادتها