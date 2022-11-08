"أسوأ من مصير الرئيس هادي" ..مسئول حكومي يكشف معلومات خطيرة حول مخطط الانتقالي لاستهداف العليمي

الرياض - محمد الاطلسي - علق مسئول حكومي سابق، على تصريحات القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، ناصر الخبجي، حول عودة العليمي إلى عدن.

وقال السكرتير الصحفي السابق في رئاسة الجمهورية، مختار الرحبي، إن الانتقالي بدأ باستهداف العليمي.

وكتب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: بدأ المجلس الانتقالي في استهداف الرئيس رشاد العليمي واستهدافه بشكل مباشر من قبل قياداته ووسائل إعلامه بعد أن طلب الرئيس بعدم السماح لعيدروس بالعودة الى عدن.

وأوضح: سوف تتصاعد الازمة بينهم في الأيام القادمة وقد تصل إلى منع الرئيس من العودة إلى عدن كما حدث مع الرئيس هادي.

وكان الدكتور ناصر الخبجي رئيس وحدة المفاوضات في المجلس الانتقالي قال للقناة الرسمية للمجلس: المجلس الرئاسي معطل والعليمي قد لا يعود ونحن في الانتقالي اذا استمر عبث المجلس الرئاسي والحكومة سنعيد الادارة الذاتية ولكن لكل مناطق الجنوب هذه المرة.