دولة عظمى تزف بشارة سارة لجميع اليمنيين ..تفاصيل مفاجئة

الرياض - محمد الاطلسي - بحث المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، الاثنين، مع السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر جهود العودة إلى الهدنة التي انتهت في 2 أكتوبر الماضي.

وقال آل جابر، إنه استعرض مع ليندركينغ جهود المملكة لدعم الحكومة اليمنية وجهود المبعوث الأممي لمقترح تمديد الهدنة؛ بهدف التوصل إلى حل سياسي شامل.

وأشار آل جابر إلى أنه جرى مناقشة الجهود المشتركة لمساعدة الحكومة والشعب اليمني لتحقيق الأمن والتنمية، في ظل استمرار تعنت ميليشيا الحوثي ورفضها المقترح الأممي.

وفي وقت سابق قال المبعوث الأمريكي إن هناك نقاشات جارية بين أطراف النزاع في اليمن لبحث حل الأزمة، بعد أيام من حديث ميليشيا الحوثي عن مفاوضات مع السعودية لإنهاء الحرب.