وردنا الآن:قوات عسكرية جديدة ضخمة تتجة نحو العاصمة اليمنية فور حدوث هذا الأمر

الرياض - محمد الاطلسي - أفادت مصادر محلية، بوصول قوات جديدة إلى عدن من السعودية ضمن تعزيزات قوات "درع الوطن" المخصصة لحماية المجلس الرئاسي ومقرات مؤسسات الدولة والمنشآت الحيوية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وقال مجدي الصبيحي قائد لواء درع الوطن إن " ألوية درع الوطن هي السند والرديف لألوية العمالقة بل مكملة لها في المهام والواجبات الوطنية للدفاع والذود عن حياض الوطن من أعداء الله مليشيات الحوثي إيراني".

وشدد على أن " نشكل معاً الدرع الواقي والقاطع للتمدد الفارسي واستئصاله من المنطقة نهائياً".

وتابع:" هناك توجيهات من القيادة العامة لألوية درع الوطن وكذا قيادة التحالف بالاستعداد الكامل لاي طارئ من العدو الحوثي والتعامل مع أي توجيهات