وردنا الان ..اعلان هام ورئاسي من العليمي سيحدث تغير كبير بشأن اليمن

الرياض - محمد الاطلسي - دعا فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاثنين، المجتمع الدولي الى تبني آلية سريعة لإنهاء معاناة الشعب اليمني، وبناء مدنه المدمرة، وحماية تنوعه الحيوي وموارده البيئية، واستعادة وهج ثقافته المفعمة بالحياة. وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في كلمة امام قمة المناخ التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية، "ان الحضارة الانسانية مدينة لليمن بأشياء كثيرة باعتباره حلقة هامة من حلقات التراث البيئي العالمي، لذلك فقد آن الآوان للاستجابة الى نداءات الامهات والاباء اليمنيين الذين يتوقون رؤية ابنائهم يمضون دون خوف نحو مستقبل حافل بالأمل، والحيلولة دون تدمير ارثهم الحضاري والبيئي العريق". واشار فخامة الرئيس الى التداعيات العميقة للتغيرات المناخية على الامن البيئي اليمني، بما في ذلك الغذاء والماء، والموارد الاقتصادية وسبل العيش، رغم ان اليمن هو الاقل مساهمة في الانبعاثات المتسببة بظاهرة التغير المناخي. وقال ان اليمن كان على الدوام أحد أكثر بلدان المنطقة المهددة بالجفاف، ما قد يمثل مصدرا للاقتتال الاهلي على الماء، والارض، فضلا عن توقعات بنضوب المياه الجوفية في الأودية الرئيسية من البلاد، اضافة الى مخاطر ارتفاع منسوب مياه البحر في الاحواض القريبة من المناطق الساحلية، ما يشكل تهديدا خطيرا لحياة ومعيشة السكان والاقتصاد الوطني. وتابع: اضافة الى ذلك فإن مقوماتنا البيئية والسياحية، تتعرض لآثار مدمرة في ظل انهيار شبكة الحماية الحكومية تحت وطأة الحرب التي اشعلتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، وهو ما يتطلب التسريع بتعهدات خفض الانبعاثات وبناء قدرات المؤسسات الوطنية على التكيف مع هذه التداعيات ومضاعفة التمويلات الموجهة لهذا الغرض ضمن المبادرات الدولية للدول النامية المقدرة بنحو 100 مليار دولار سنويا. ودعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي قادة العالم الى دعم الجهود الرامية الى استعادة مؤسسات الدولة الوطنية العضو في الامم المتحدة، والحد من نتائج الممارسات التدميرية التي تنتهجها المليشيات الإرهابية،

في ذلك تحويل البلاد الى أكبر حقل للألغام منذ الحرب العالمية الثانية، والمماطلة في انهاء خطر الانسكاب النفطي المحتمل من الخزان العائم صافر الذي يهدد بأعظم كارثة بيئية في العالم. اضاف: بالنسبة لليمنيين، فإن هذا الجمع الموقر، يتحمل مسؤوليات متداخلة تتلخص بمساعدة الحكومة اليمنية على بناء قدراتها، واعادة اعمار مؤسساتها، وردع تهديدات المليشيات الارهابية المدعومة من النظام الايراني لأمن واستقرار البلاد، وخطوط الملاحة الدولية وامدادات الطاقة العالمية. وعلى هامش القمة التقى فخامة الرئيس عددا من قادة العالم وتبادل معهم الاحاديث الودية بشان المستجدات المحلية والاقليمية والدولية. فيما يلي نص الكلمة: اخي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي،، اصحاب الجلالة والفخامة والسمو،، معالي الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش،، اصحاب المعالي والسعادة،، الحضور جميعا،، اود في البداية ان أعرب عن خالص التقدير واصدق التهاني لجمهورية مصر العربية على حسن التنظيم والاستضافة لهذه القمة الرفيعة، والشكر موصول للأمم المتحدة وأمينها العام أنطونيو غوتيريش على جهوده المنسقة مع الاطراف المعنية من اجل حماية كوكبنا. الاخوة والاخوات الحضور جميعا.. تجتمع دولنا اليوم في ظل تحديات متعددة من ازمة الغذاء، الى ارتفاع قياسي في درجات الحرارة، الى الحروب المشتعلة حول العالم، لكننا ندرك ان تداعيات التغير المناخي هو التحدي الاخطر، خصوصا في البلدان التي تعاني من نزاعات مسلحة. ورغم ان اليمن هو الاقل مساهمة في الانبعاثات المتسببة بظاهرة التغير المناخي، إلا انه يأتي في صدارة الدول المتأثرة بتأثيراتها السلبية. ولا شك ان الصورة القاتمة التي تحملها اليكم التقارير بشأن اثار التغيرات المناخية في اليمن ستكون أكثر تفصيلا في إطار النقاشات الموسعة ضمن اعمال هذه القمة. ولكن دعوني اشير هنا الى بعض ملامح تلك الصورة التي تتوقع نضوب المياه الجوفية بما فيها الأودية الرئيسية في البلاد، فضلا عن مخاطر ارتفاع منسوب مياه البحر في الاحواض القريبة من المناطق الساحلية الممتدة بنحو 2400 كم، ما يشكل تهديدا خطيرا لحياة ومعيشة السكان والاقتصاد الوطني. ان بلدنا كان على الدوام أحد أكثر بلدان المنطقة المهددة بالجفاف، ما يمثل مصدرا اخر للاقتتال الاهلي على الماء، والارض، حيث يعتمد أكثر من 72 بالمائة من السكان على النشاط الزراعي الذي تنخفض انتاجيته بشكل كبير. وقد ساهمت التغيرات المرتبطة بارتفاع درجة الحرارة واضطراب المواسم المطيرة في انتشار المستنقعات، نتيجة الفيضانات، والسيول التي تؤدي الى فقدان آلاف الأرواح، بأمراض كان يمكن علاجها، او الوقاية منها. وإضافة الى ذلك فإن مقوماتنا البيئية والسياحية، تتعرض لآثار مدمرة جراء هذه التغيرات في ظل انهيار شبكة الحماية الحكومية تحت وطأة الحرب التي اشعلتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، وهو ما يتطلب التسريع بتعهدات خفض الانبعاثات، وبناء القدرات على التكيف مضاعفة التمويلات لهذا الغرض، وقبل ذلك تعزيز فرص السلام بموجب قرارات الشرعية الدولية