الخطوط الجوية تعلن عن شرط جديد لجميع للراغبين بالسفر لهذه الدولة

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت الخطوط الجوية اليمنية (الناقل الجوي الوحيد في اليمن)، عن شروط جديدة اتخذتها السلطات الأردنية تجاه المسافرين إلى أراضيها عبر مطارات (عدن – صنعاء).

وقالت الخطوط اليمنية، في بيان لها، إن “السفر إلى الأردن بغرض السياحة أو العمل أو غير العلاج يحتاج إلى موافقة أمنية مسبقة من السلطات الأردنية لمختلف الأعمار”.

وأشار إلى أن “الفيزا التي تُمنح للفئة (من 15 حتى 50 سنة) بحاجة للموافقة الأمنية المسبقة بغض النظر عن سبب السفر حتى لغرض العلاج”.

نوهت بأن “الفئات أقل من 15 سنة وما فوق 50 سن والنساء بكافة أعمارهن يسمح لهم بالسفر دون فيزا مسبقة إن كان غرض السفر هو العلاج، وليس لأي غرض آخر، ولكن شريطة ملزمة أن يكون هناك تقارير وفحوصات تثبت صحة ذلك للمريض فقط، وليس عمل تقارير للمرافقين الذين هم أقارب من الدرجة الأولى او الثانية، وإن تبين للسلطات الأمنية الأردنية غير ذلك سيتم إعادة الكل على نفس الرحلة”.

وحسب تعليمات السلطات الأردنية، فإن الفيزا التي تمنح للفئة المذكورة آنفاً لا يعني قبول دخولهم الأردن وإنما سيكون المسافر خاضع للفحص الأمني عند الوصول إلى مطار عمان”.

ووضعت الخطوط اليمنية، رابطاً للتسجيل مجانا على منصة الأردن للأهمية القصوى للحصول على رمز ال QR ولا يسمح إصدار التذكرة إلا بعد التسجيل عبر هذا الرابط.

ونوهت إلى أن سيتم إعادة أي مسافر من مطاري “عدن أو صنعاء” لا يحمل الموافقة الأمنية المسبقة على الرابط

لتنويه الشركة، يعفى ركاب الترانزيت من التسجيل في المنصة أعلاه للحصول على (QR) وكذلك الأطفال دون سن الخامسة.