تحريك الجبهات ياحكومة..رد عسكري ناري من قبل الشرعية على الحوثيين بشأن استهداف مأرب بالصواريخ الباليستية.. هذا مايسحدث

الرياض - محمد الاطلسي -

�لق المحلل والخبير العسكري التابع للشرعية محمد عبدالله الكميم على قصف جماعة الحوثي مدينة مأرب الليلة وقال الكميم في تغريدة له على تويتر: ‏مابعد الصواريخ على المدنيين الا تحريك الجبهات يا حكومة واضاف قائلاً: فلتصدروا الأمر القتالي يا وزارة الدفاع وياقائدنا الأعلى للقوات المسلحة هذا وتعرضت المنطقة العسكرية الثالثة في مأرب، مساء الاثنين، لقصف صاروخي حوثي وأعقبته انفجارات عنيفة. أفاد مراسلنا بوقوع انفجارات في مخازن الأسلحة بعد قصف صاروخي، وتطاير القذائف في أرجاء الموقع والمنطقة المستهدفة. وسمعت أصوات الانفجارات بينما تعالت ألسنة النيران وسحابة أدخنة كثيفة.