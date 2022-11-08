لأول مرة .. عيدروس الزُبيدي يصدر تصريحات مفاجأة بعد منعه من العودة إلى عدن..اتفرج ماذا قال

الرياض - محمد الاطلسي - قال أمين سر اتحاد الإعلام الإلكتروني الكويتي، محمد العرادة، إن اليمن واحد، ولا أمة عربية إلا بيمن واحد.

وكتب العرادة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: كل الذين تمنوا تقسيم اليمن لم تفلح أمانيهم، وخابت مساعيهم.

وأضاف العرادة: لأنّ انقسام اليمن لا يخدم إلا أعداء الأمة العربية. لا يمن في أمتنا العربية إلا يمن واحد بشرعية واحدة.

يأتي هذا في ظل تواصل تحركات الانتقالي في عدد من المحافظات الجنوبية لفرض الانفصال كأمر واقع.

وكان الانتقالي قد سيطر على محافظتي أبين وشبوة، الشهر قبل الماضي، وفشل في التقدم نحو حضرموت، بعد رفض سعودي تطلب استدعاء عيدروس الزبيدي إلى الرياض وإبقائه هناك.

وبحسب مصادر متطابقة، فقد تم منع الزبيدي من العودة إلى عدن بعد شكوى من العليمي على خلفية عرقلة قوات الانتقالي لعمل مجلس القيادة الرئاسي في مدينة عدن.