اليمن : تصريح خطير لمهدي المشاط من وسط العاصمة صنعاء

الرياض - محمد الاطلسي -

�صدر رئيس ما يسمى المجلس السياسي التابع للحوثيين "مهدي المشاط" الليلة تصريحاً بشأن الهدنة الأممية وقال المشاط ان حالة اللا سلم واللا حرب نتيجة المستجدات الأخيرة، ووصول بعض ألاطراف إلى قناعة بأنها خاسرة و أوضح المشاط بالقول: وضع الهدنة اليوم هو كالقنبلة الموقوتة، لسنا في هدنة ولسنا في حرب والدور الأمريكي في مسألة الهدنة خبيث وخطر، وهو من لا يريد أن تجدد الهدنة وتابع بالقول: نحن أمام أطراف مستفيدة من العدوان وهي التي تدفع الآن إلى تفجير الوضع على المستوى العسكري وعلى المستوى السياسي واكد المشاط ان مشاورات الهدنة كانت وصلت إلى مستوى تفاهم جيد إلى أن وصل المبعوث الأمريكي إلى المنطقة وأفشل هذه الجهود واختتم المشاط حديثه قائلاً :المبعوث الأمريكي يحاول أن يظهر في الإعلام كحمامة سلام بينما تحركاته في المنطقة تؤكد أنه بوم شؤم