أضخم مكتبة في السعودية تعلن عن اكبر حملة تخفيضات في المملكة لأسعار الجوالات .. تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - تعتبر مكتبة جرير السعودية من أضخم المكتبات والشركات الرائدة في بيع المنتجات المعتمدة على صناعة تكنولوجيا المعلومات وما تضمه من أجهزة لوحية وإلكترونية حديثه، ومكتبة جرير السعودية موبايلات تقوم بالإعلان عن أحدث الموبايلات والأجهزة اللوحية في العالم بأسعار تنافسية.

تعمل مكتبة جرير في بيع أغراض الدراسة ولوازم المدارس والكتب والمجلدات والأدوات الهندسية.

كما تقوم بحملات إعلانية ضخمة وواسعة عن أحدث الأيقونات والهواتف الذكية الحديثة، وتمكن المستخدمين من حجز أجهزتهم عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بمكتبة جرير.

فجرير شركة كبيرة تعمل في التجارة من حيث التجزئة والجملة وتصدر أيضا تلك المنتجات إلى جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

أسعار الموبايلات في السعودية جرير

تضم مكتبة جرير الكثير من عروض الهواتف الذكية التي تي تتراوح أسعارها بين 1000 و 1500 ريال سعودي مثل آبل آيفون 6 الجيل الرابع Apple IPhone، بالإضافة إلى هاتف سامسونج جالاكسي نوت 5 الجيل الرابع Samsung Galaxy Note أيضا جالاكسي إس 6 إيدج بلس Galaxy S6 Edge Plus.

أيضا هواتف جوال سوني إكسبيريا زد 2 Sony Xperia Z2، سامسونج جالاكسي جراند نيو، ال جي LG G4 Dual Sim، سامسونج جالاكسي جا 7 دوس.

بالإضافة إلى الموبايلات التي تتراوح أسعارها بين 2000 إلى 2500 ريال سعودي مثل د جوال جالاكسي جراند برايم الجيل الرابع Galaxy Grand Prime VE LTE Gold ,هواوي بي 8 لايت Huawei P8 Lite, أبل آيفون Apple Iphone 7.

هاتف إتش تي سي وان أم 9 HTC One M9 4G LTE. لينوفو بي 7 مزدوج الشريحة Lenovo 4g، جوال أتش تي سي وان أم 9 HTC One M9+.

تعمل مكتبة جرير في الكثير من أغراض واكسسوارات الهواتف الذكية مثل واقي شاشة للهاتف الذكي شفاف أيفون، وصلة 8 دبوس لشحن هواتف آبل، جهاز لتحديد المواقع متنقل، نظارة الواقع الافتراضي من سامسونج إيدج VR2، باور بنك أي بطارية احتياطية لشحن جوال سامسونج، حافظة هاتف غطاء خلفي لهواتف آبل بجميع أنواعها.

كما تعرض مكتبة جرير السعودية هواتف حديثة وتتراوح أسعارها بين 2000 إلى 3500 ريال سعودي مثل هاتف سامسونج جالاكسي تاب 7 رباعي النواة كمبيوتر لوحي الجيل الثالث Samsung Tab 7، أبل آيباد ميني 3 IPad Mini 3.

أيضا تقوم بعرض أبل آيباد آير 2 Apple IPad Mini Air، دي لينك الترا روتر برودباند لاسلكي D-link Ultra Broadband Router Wireless، كما تعرض زتاتش كاميرا تعمل على الشبكات Aztech Enhanced HD Fixed Netword Camera High Definition.