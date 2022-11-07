اخبار الخليج

مفاجأة من وسط صنعاء .. برلماني يكشف عن خطة الحوثي بشأن هذا الامر!!

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد الاطلسي - قال البرلماني اليمني احمد سيف حاشد أن الحوثيين بدل فتح الطرقات ذهبوا لتفجيرها  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واوضح حاشد بالقول : كنا نطالبهم بفتح الطرقات ورفع النقاط العسكرية التي تمزق الوطن وتقطع شرايين وحدته، وبدلا من الاستجابة لهذه المطالب التي طال انتظارها سنوات طوال بات ما يحدث هو العكس.

 

و أشار : اليوم يقطعوا ويفجروا ما بقي من طرق.

 

ونوه : يوم أمس تم تفجير "عبارة" في طريق المغنية القبيطة وبها تم قطع الخط نهائياً عن المواطنين، والذي يربط بين مدينة الراهدة وبعض مناطق وقرى مديرية القبيطة.

 

و أختتم : كل يوم يثبت الأنصار أنهم أسوأ الذين مروا من هنا.

 

الكلمات الدلائليه
أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا