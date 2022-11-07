لأول مرة ..شرى سارة يزفها البنك المركزي اسعد كافة اليمنين

الرياض - محمد الاطلسي -

أعلن البنك المركزي اليمني، اليوم، عن فتح مزاد جديد لبيع الدولار مقابل الريال اليمني، في خطوة تهدف إلى خفض الطلب على العملة الصعبة، وتحسين سعر العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.

وقال البنك المركزي اليمني، أنه سيطرح الثلاثاء المقبل الموافق 8 نوفمبر الجاري، مبلغ ثلاثون مليون دولار أمريكي، في مزاد جديد.

واشترط البنك المركزي، على المشاركين تقديم العطاءات باستخدام منصة Refinitiv الإلكترونية.

كما اشترط على أن لا يتجاوز إجمالي العطاءات المقدمة من قبل كل مشارك نسبة 30% من إجمالي قيمة المزاد وانه لا يحق للمشارك إلغاء أو تغيير العطاءات بعد تقديمها.

وأشار البنك إلى أن المزاد سيبدأ في الساعة العاشرة صباحًا ويغلق في الساعة الثانية عشر ظهرًا في نفس اليوم. منوها إلى ضروره أن يكون مبلغ العطاء بمضاعفات الألف دولار.

وأوضح البنك المركزي اليمني، أنه سيقوم بتغطية حسابات البنوك لدى مراسليها بالخارج بحسب طلبهم خلال يومي عمل من تاريخ المزاد.

وأكد البنك أنه سينشر نتائج ترسية المزاد في نفس اليوم على موقع البنك الالكترونى.