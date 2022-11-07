الرئيس العليمي يغادر عدن بصورة عاجلة إلى هذة المدينة فور اصدار هذا الأمر

الرياض - محمد الاطلسي - وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، مساء الأحد، الى مدينة شرم الشيخ المصرية، للمشاركة في قمة المناخ السابعة والعشرين التي تنطلق أعمالها ، اليوم الاثنين برعاية الأمم المتحدة.

وكان في استقبال رئيس مجلس القيادة الرئاسي والوفد المرافق له في مطار شرم الشيخ، وزير الصحة المصري الدكتور خالد عبدالغفار.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس كلمة اليمن في القمة يستعرض فيها الآثار السلبية للتغيرات المناخية على الموارد البيئية والاقتصاد والتنمية المستدامة، وتدهور سبل العيش في اليمن والأضرار الكبيرة جراء الأعاصير المدارية وتناوب فترات الجفاف على العديد من المدن اليمنية، وفق وكالة سبأ.

كما سيشارك الرئيس العليمي في قمة الشرق الأوسط الأخضر التي اطلقتها المملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى التخفيف من انبعاثات الكربون والتكيف مع مخاطر التغيرات المناخية، والجهود الدولية المطلوبة لمساعدة اليمن، والدول النامية على مواجهة تلك التحديات.

و يعتبر مؤتمر الأطراف، أعلى سلطة دولية لصنع القرار بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، التي تجتمع سنويا لمراجعة وتعزيز الجهود الجماعية للتصدي لآثار التغيرات المناخية في العالم ويشارك فيه أكثر من 190 دولة على مستوى القادة ورؤساء الحكومات.