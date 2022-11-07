اليمن : منخفض جوي خطير يضرب هذة المحافظات والأرصاد تطلق صافرات التحذير فعلى الجميع الانتباه

الرياض - محمد الاطلسي - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أجواء باردة وجافة على خمس محافظات.

وقال المركز في نشرة الطقس الجوية إن الساعات القادمة ستشهد محافظات (البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة) أجواء باردة وجافة، وباردة نسبياً على مرتفعات محافظات (شبوة، أبين، لحج، الضالع و إب).

كما توقع رياح معتدلة إلى شديدة السرعة تتراوح ما بين (18-28) عقدة على جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن تعمل على إثارة الأتربة والرمال على المناطق المجاورة للسواحل.

ونبه المركز كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر من الأجواء الباردة، بأخذ الاحتياطات اللازمة.

وحذر المزارعين من الأجواء الباردة في المناطق أنفة الذكر، ومرتادي البحر والصيادين في جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.