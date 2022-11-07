ورد لتو :دخول قوات عسكرية ضخمة إلى العاصمة عدن ومصادر تكشف عن مهمتها

الرياض - محمد الاطلسي -

كشفت مراقبون عن هوية القوات التي ستوكل لها مهمة تأمين العاصمة المؤقتة لليمن، خلافا للتكهنات التي جرت خلال الأيام الماضية بأن تكون قوات تابعة لعضو المجلس الرئاسي طارق صالح، هي من ستوكل لها هذه المهمة.

ووفق المراقبين، فإن قوات ما تسمى بـ"درع اليمن" والتي دربها التحالف بقيادة السعودية في الساحل، وتتكون من خمسة ألوية من مختلف مناطق الجمهورية اليمنية، ستوكل لها تأمين العاصمة المؤقتة.

وأكد المراقبون أن تلك القوات باتت جاهزة لتنفيذ المهمة، التي باتت أولوية لدى التحالف، قبل عودة الرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي.

وأشاروا إلى أن تلك القوات تم بنائها وتدريبها تدريبا خاصا ملائما لتكون قوات حماية رئاسية عابرة للمناطقية، مهمتها الانتشار في العاصمة عدن لتأمينها وحماية المجلس الرئاسي والحكومة ومؤسسات الدولة، وفق رئيس مركز أبعاد للدراسات، عبد السلام محمد الذي أكد أن الحديث عن أن تلك القوات تتبع طارق صالح غير صحيح