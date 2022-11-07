مذيع قناة الجزيرة ينشر فيديو ساخر لمصطفى المومري .. ويوجه رسالة غريبة إلى اليمنيين

الرياض - محمد الاطلسي - نشر الإعلامي السياسي العربي والمذيع في قناة الجزيرة الدكتور فيصل القاسم فيديو يساخر لليوتيوبر اليمني مصطفى المؤمري

وجاء في فيديو مصطفى المؤمري وهو يتحدث بسخرية عن أهل اليمن وعراقتهم بين العرب.

وقال المؤمري أن اليمنيين بحاجة الى الخدمات الاساسية ماء وكهرباء ورواتب وليس عبارة “نحن اصل العرب” هي سبب نكبة اليمن.

فيما وجه القاسم رسالة إلى أهل اليمن عقب انتشار الفيديو لليوتيوبر مصطفى المؤمري قائلاً: ما رأيكم؟

وانتشر الفيديو على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمصطفى المؤمري وهو يسخر من أصل العرب