اعلان حكومي جديد سيحدث تغيير واسع في اليمن ..تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي -

أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ان استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب، هدف لا رجعة عنه، وان الوصول الى هذا الهدف سيتحقق بكل الأساليب المتاحة والممكنة..

وقال رئيس الوزراء، ان لجوء مليشيا الحوثي الى استهداف المدنيين واستمرار حصارها على المدن وخاصة تعز والتنصل من كل التزاماتها بموجب الهدنة الإنسانية ورفض تجديدها، هو الوجه الحقيقي لهذه المليشيات الاجرامية وممارساتها الإرهابية ضد الشعب اليمني منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام 2014م.

وأوضح الدكتور معين عبدالملك، خلال ترأسه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماع مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل بالتوازي مع معركتها ضد الانقلاب الحوثي على تحسين الخدمات الأساسية وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة باعتبار ذلك احد العوامل نحو تسريع استكمال استعادة الدولة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) في خبر اطلع عليه اليوم "المنارة نت" أن رئيس الوزراء، أحاط أعضاء المجلس بالتحركات الحكومية على المستوى الإقليمي والدولي لإسناد جهودها في مواجهة التصعيد الحوثي الجديد ورفض تجديد الهدنة وممارساتها التي تثير العنف والتوتر والفوضى في المنطقة، وردعها حفاظًا على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.. لافتا الى ان السلام لن يتحقق في اليمن طالما وايران مصرة على سلوكها العدواني والابتزازي ضد العالم عبر ادواتها التخريبية ممثلة في مليشيا الحوثي.

واستعرض الاجتماع، عدد من المواضيع والمستجدات على ضوء التطورات الاخيرة في عدد من الجوانب وفي مقدمتها الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية والعسكرية والأمنية، واتخذ عدد من القرارات والاجراءات في هذا الشأن.

وتدارس مجلس الوزراء، بشكل مستفيض، مستوى الإجراءات المتخذة لتأمين المصالح الحيوية والمنشآت الاقتصادية من التهديدات الإرهابية الحوثية، وحماية الملاحة الدولية واستقرار الطاقة العالمي.. منوها بالتنسيق والتعاون الكامل على المستوى المركزي والمحلي في هذا الجانب.

واستمع المجلس، من وزير النفط والمعادن، الى تقرير حول جهود الوزارة والتنسيق القائم مع الجهات الأمنية والعسكرية لتأمين المنشئات وضمان استمرار اعمال الانتاج والتحديات