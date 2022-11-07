كشف معلومات جديدة حول وضع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت مصادر مطلعة معلومات جديدة حول وضع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.

وذكرت المصادر أن عيدروس ليس ممنوعا من العودة إلى عدن فحسب، وإنما من مغادرة الرياض إلى أية منطقة أخرى.

وأضافت المصادر أن الزبيدي ممنوع أيضا من التواصل مع قيادات المجلس في عدن وغيرها من المحافظات الجنوبية الخاضعة لسيطرته.

وتابعت أن الزبيدي ظل لفترة ممنوعا من استخدام الانترنت عبر جواله الخاص، قبل أن يُسمع له بذلك لاحقا، وبشكل محدود.

يشار إلى أن السعودية كانت قد استدعت الزبيدي إلى الرياض، بالتزامن مع وجود رئيس مجلس القيادة هناك، قبل أن يعود الأخير بمفردة إلى عدن.

وأكدت مصادر متطابقة أن مجلس القيادة تقدم بشكوى إلى التحالف حول عرقلة قوات الانتقالي لعمله في عدن، ما تطلب استدعاء الزبيدي إلى السعودية، واستبدال الحراسة المحسوبة على الانتقالي في معاشيق بأخرى تابعة للتحالف.