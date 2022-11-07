"سندفن طارق صالح على أبوابها".. أول رد صارم من الانتقالي على أنباء إيكال أمن عدن لقوات المقاومة الوطنية

الرياض - محمد الاطلسي - قالت مصادر مطلعة إن قيادات في الانتقالي أبدت انزعاجها من الأخبار المتداولة حول إيكال مهمة أمن عدن إلى قوات طارق عفاش، قائد المقاومة الوطنية في الساحل الغربي.

وأكدت المصادر أن قيادات الانتقالي (لم تورد اسمها) توعدت بدفن قوات طارق صالح على أبواب مدينة عدن.

وكان طارق عفاش وقيادات تابعة للمقاومة الوطنية نفوا صحة الأخبار المتداولة على نطاق واسع.

غير أن نفي صحة هذه المعلومات لا يعني بقاء عدن تحت سيطرت الانتقالي، حيث أكدت مصادر متطابقة أن هناك توجها خليجيا لتفكيك المجلس وإعادة دمج قواته ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، في خطوة تهدف إلى ضمان عمل مجلس القيادة من عدن دون عراقيل.

وكانت مصادر سعودية أكدت، في وقت سابق، أن عيدروس الزبيدي ممنوع من العودة إلى مدينة عدن، على خلفية عرقلة قوات الانتقالي عمل مجلس القيادة.