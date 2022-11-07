اليمن :مصادر خاصة تكشف حقيقة عودة عيدروس الزبيدي إلى مدينة عدن

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت مصادر مطلعة حقيقة عودة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، إلى مدينة عدن جنوبي اليمن اليوم الأحد، 06/تشرين الثاني/2022.

وذكرت المصادر أن ما تم تداوله حول عودة الزبيدي إلى المدينة غير صحيح، مشيرة إلى أنه مازال في العاصمة السعودية الرياض حتى لحظة كتابة الخبر.

وكانت مصادر متطابقة أكدت أن عيدروس ممنوع من العودة إلى عدن، على خلفية شكوى تقدم بها العليمي إلى السعودية حول عرقلة قوات الانتقالي لعمل مجلس القيادة.

وأوضحت المصادر أن استدعاء الزبيدي إلى الرياض جاء بناء على هذه الشكوى، لافتة إلى أن عودة العليمي بمفرده إلى عدن كان بمثابة الضامن لعدم تكرار ما حدث من قبل.

ولفتت المصادر إلى أن تحركات الانتقالي الأخيرة في وادي حضرموت أغضبت السعودية، وكانت من أسباب استدعاء الزبيدي إلى الرياض.