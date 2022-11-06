أول مرة في تاريخ اليمن .. مديرية يمنية تدشن حملة جديدة لمن تناول القات نهائياً..تفاصيل غير متوقعة

الرياض - محمد الاطلسي - دشنت السلطة المحلية في مديرية المعلا في العاصمة المؤقتة عدن، حملة لمنع تعاطي القات في الشارع الرئيسي والمتنفسات العامة بالمديرية.

ونفذت السلطات، أمس السبت، حملة لمنع تناول القات في الشارع الرئيسي والجولات والمتنفسات العامة والمسطحات التي ترتادها العائلات.

وقال مركز شرطة المعلا، في بلاغ نشره على صفحته في فيسبوك، إن الحملة تهدف إلى “الحفاظ على الوجه الجمالي للمديرية ورفض المظاهر التي تخدش المنظر العام”.

وباشرت الحملة عملها بتركيب لوحات توعوية وتحذيرية وملصقات جدارية لمنع تناول القات في عدد من المواقع والأماكن المستهدفة والمحددة من قبل السلطة المحلية، بحسب البلاغ.

وأشار إلى أن تنفيذ الحملة بإشراف قائد شرطة المعلا العقيد ركن أحمد الظاهري.. مؤكدًا استمرار الحملة في أداء مهامها لمنع تعاطي القات في المواقع المحددة.

وحذرت شرطة المعلا، من مخالفة القرار، داعية السكان إلى التعاون مع الحملة والحفاظ على الوجه الجمالي للمديرية.