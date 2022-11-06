اليمن : المجلس الانتقالي يكشف رسميا حقيقة دخول قوات طارق صالح عدن ويؤكد انتشار قواته بهذه المحافظات الجنوبية

الرياض - محمد الاطلسي -

�فى الناطق باسم المجلس الانتقالي الجنوبي علي الكثيري صحة الانباء التي تحدثت عن دخول قوات من خارج عدن الى داخل مطار المدينة وقصر معاشيق. وقال الكثيري ان الانباء التي تتحدث عن ذلك غير صحيحة. واشار الى ان القوات الموالية للمجلس الانتقالي هي من تسيطر على مطار عدن وقصر معاشيق. واتهم الكثيري في حوار مع تلفزيون المجلس الانتقالي ما اسماها بمطابخ الاعداء بانها هي من تقف خلف هذه الاشاعات. وذهب الكثيري للتأكيد على ان ما يسميها القوات الجنوبية ستواصل انتشارها وصولا الى وادي حضرموت عقب طرد قوات المنطقة العسكرية الأولى منها. واشار الكثيري الى ان قضية وادي حضرموت وخروج قوات المنطقة العسكرية الأولى منها مسألة وقت فقط.