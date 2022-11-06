انهيار كبير ومخيف لسعر الريال اليمني ..تعرف على السعر الآن في عدن وصنعاء

الرياض - محمد الاطلسي - انخفاضاً كبيراً أمام العملات الاجنبية الدولار والريال السعودي في صنعاء وعدن. وقالت مصادر مصرفية أن الريال اليمني سجل تحسن في عدن وبلغ سعر شراء الدولار الواحد 1165 ريال والبيع بلغ 1175 ريال، فيما بلغ سعر صرف شراء الريال السعودي ما بين 308 ريال، والبيع 310 ريال، كما بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 304 ريال والبيع 307 ريال. وفي صنعاء استقر سعر شراء الدولار الواحد عند 559 ريالاً والبيع 560 ريال للدولار الواحد والريال السعودي الواحد عند 148 ريالاً والدرهم الإماراتي عند 148 ريالاً.

أسعار الصرف في صنعاء : الريال السعودي شراء = 148.4 ريال يمني بيع = 149 ريال يمني الدولار الامريكي : شراء = 560 ريال يمني بيع = 565 ريال يمني أسعار الصرف في عدن الريال السعودي : شراء = 308 ريال يمني بيع = 310 ريال يمني الدولار الامريكي شراء = 1165 ريال يمني بيع = 1175 ريال يمني