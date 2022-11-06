خبر سار .. أقوى عروض تخفيض جبارة من مكتبة جرير في السعودية على الهواتف والساعات الذكية واللابتوبات.. اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - لا زالت مكتبة جرير في السعودية توفر العديد من الخدمات لعملائها، لذا تجد أن عمليات البحث تزيد خلال الساعات القليلة الماضية والتي ستستمر إلى يوم الاثنين تحديدا 9 صفر 1444، والموافق ليوم 5 سبتمبر 2022م، حيث تحتوي عروض المكتبة على اقوى عرض تخفيض على الشاشات واللابتوبات والساعات وكذلك في الهواتف الذكية، وفي هذا المقال سوف نعرض لكم أبرز التخفيضات لكل عرض عروض جرير على الهواتف واللابتوبات في السعودية إن عروض جرير على الهواتف واللابتوبات جاءت على هيئة مجموعة من التخفيضات الكبيرة على جميه الأسعار فيما يخص الجوالات المختلفة وأيضًا الإكسسوارات للهواتف، وبجانب شاشات التلفزيون، بل حتى انها شملت الطابعات، وقد نشرت المكتبة على صفحتها في موقع ”فيسبوك”، على عشرات الأجهزة التي تختلف في الماركة والسعر والامكانيات لتناسب كافة الفئات.

أبرز عروض جرير على الهواتف الذكية في السعودية أما عن عروض جرير على الهواتف، والتي ستستمر لعدة أيام مقبلة فقد جاءت ابرزها كالتالي: إن سعر هاتف هواوي نوفا 9 سعة 128 جيجا ابيض اللون بـ وصل إلى 940 ريال سعودي كما ان سعر هاتف شاومي 12 سعة 256 جيجا سيلفر اللون وصل إلى 2.900 ريال سعودي

أما عن تحفيضات مكتبة جرير في شاشات التلفزيون، فقد جاءت الأسعار كالتالي: سجل سعر تلفزيون تي سي ال – 75 بوصة ريموت بحث بالصوت بـ 3.450 ريال سعودي سعر تلفزيون سكاي وورث – 58 بوصة بـ 1.700 ريال سعودي سعر تلفزيون سامسونج – 65 بوصة بـ 3.000 ريال سعودي عروض جرير على الساعات الذكية في السعودية ان الإقبال على الساعات الذكية صار كبيرا من قبل البعض في الآونة الأخيرة، حيث ان عروض جرير على أسعار الساعات الذكية جاءت كالتالي: سجل سعر ساعة سامسونج جالاكسي واتش 4 799 ريال سعودي